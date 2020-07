Nicki Minaj è incinta (proprio come la sua collega Katy Perry) e l’annuncio lo ha dato con una foto su Instagram col pancione in bella vista (proprio come la sua collega Beyoncé).

Questo per la rapper è il primo figlio. Da poco meno di un anno è sposata con Kenneth Petty, un 43enne afroamericano con una fedina penale tutt’altro che pulita: sembrerebbe infatti che all’età di 16 anni sia stato incriminato per tentato stupro.

Complimenti alla neo-mamma!