Nicki Minaj denunciata da un ex dipendente: “Mi ha picchiato”

Nicki Minaj ha iniziato l’anno con una controversia legale, dopo che un’ex assistente, Brandon Garrett, l’ha denunciata per aggressione e percosse, richiedendo un risarcimento per danni. Garrett afferma che l’incidente sia avvenuto durante un concerto dell’aprile 2024 a Detroit. Secondo TMZ, Garrett avrebbe dovuto ritirare delle medicine per Minaj, ma ha inviato un altro dipendente a svolgere il compito, scatenando la furia della rapper.

Nicki, venuta a sapere dell’accaduto, avrebbe urlato contro Garrett, accusandolo di essere folle per aver delegato l’incarico. Le sue parole sarebbero state minacciose, affermando che suo marito lo avrebbe picchiato e che avrebbe rovinato la sua vita professionale. In seguito, Garrett sostiene di essere stato colpito sul viso da Minaj, che gli avrebbe fatto oscillare la testa e fatto volare via il cappello. La rapper lo avrebbe colpito anche al braccio e al polso destro, facendo cadere documenti che aveva in mano.

L’avvocato di Nicki Minaj, Judd Burstein, ha rilasciato un comunicato, dicendo che non sono a conoscenza delle accuse specifiche, poiché non hanno ricevuto alcuna denuncia formale. Burstein ha descritto le accuse come completamente false e basate su menzogne. Si è mostrato fiducioso che la situazione verrà risolta rapidamente a favore di Minaj.

L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e degli utenti dei social, alcuni dei quali hanno ironizzato sulla situazione. Nonostante la gravità della denuncia, i fan della rapper continuano a sostenerla, creando contenuti umoristici riguardo alla situazione.

La controversia segna un inizio di anno turbolento per Nicki Minaj, che ha già fatto notizia per vari motivi in passato. Le reazioni ai fatti sono diverse: alcuni difendono la cantante, mentre altri criticano il suo comportamento. Questa vicenda sarà monitorata attentamente per vedere come si svilupperà, non appena saranno emersi ulteriori dettagli.