Nick Mason’s Saucerful of Secrets A causa delle restrizioni ai raduni di massa in Europa dovute al Covid, Nick Mason posticiperà tutte le date attualmente in programma per il 2021 e le sposterà al 2022. Le nuove date:

📍25 giugno 2022 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

📍26 giugno 2022 Nichelino (To), Palazzina di Caccia di Stupinigi I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Scopri i dettagli: