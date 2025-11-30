Nick Kyrgios torna in campo contro Sabalenka

La stagione appena conclusa è stata molto difficile per Nick Kyrgios a causa dei numerosi infortuni. L’ultimo torneo ufficiale disputato dall’australiano risale a nove mesi fa e il bilancio dei pochi match disputati è negativo, con 4 sconfitte su cinque partite. Le condizioni di Kyrgios preoccupano e il ritorno in campo non ha una data certa.

Tuttavia, Kyrgios tornerà in campo per un match amichevole contro Aryna Sabalenka. L’australiano ha ricordato l’ultimo match che lo ha fatto sentire forte, quello contro Mackenzie McDonald a Miami, e ha sottolineato che vincere un match al Masters è stato molto speciale per lui. Per quanto riguarda il prossimo match contro Sabalenka, Kyrgios ha dichiarato di essere entusiasta e pronto a dimostrare al mondo che la sua avversaria ha delle debolezze, nonostante le critiche dei media.