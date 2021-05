Nick Jonas è impegnato su più fronti, perché oltre alla sua carriera musicale sta facendo il giudice di The Voice e registrando un nuovo show. E proprio sul set di questo spettacolo sabato sera c’è stato un brutto incidente che ha coinvolto il cantante di Find You. L’infortuno dell’artista è stato così serio che è stato portato d’urgenza in ospedale.

“Nick Jonas nella tarda serata di sabato è stato ferito durante le riprese di un nuovo spettacolo. Le nostre fonti ci dicono che non si tratta di una sciocchezza. – riporta TMZ – Ci è stato detto che lui era sul set quando è successo qualcosa – le fonti non hanno rivelato la natura dell’incidente o della ferita. Ma era così grave che è stato portato in ambulanza in un vicino ospedale.

C’è qualcosa di super segreto in queste riprese: le nostre fonti non ci hanno nemmeno detto il nome del progetto a cui Nick stava lavorando. Non è chiaro il motivo per cui sono tutti così riservati”.

Per fortuna il ricovero è durato poco, dopo 24 ore di cure Nick Jonas è tornato a casa e a The Voice.

Is the fact i said I’m over nick Jonas but i read nick being hospitalized and my heart stopped for a minute. — Lau🌟 (@artlilyjcollins) May 17, 2021

Anyone else crying over @nickjonas Hearing about him being hospitalized on Saturday cause Same — Jessie💖 (@JessieAHere) May 17, 2021

