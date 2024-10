Nick Cave Live a Milano: Un Vortice di Emozioni e Note Indimenticabili

NICK CAVE torna a Milano per l’unica data italiana del suo nuovo tour, con un concerto sold out che promette di regalare emozioni. I recenti tour di Cave hanno dimostrato come i suoi concerti siano esperienze coinvolgenti, spingendo il pubblico a tornare a vederlo. Il nuovo album, “Wild God”, presenta un’atmosfera più solare e continua a mescolare rock, gospel e soul. La presenza di un coro di quattro voci black arricchisce ulteriormente l’esperienza live.

Cave apre il concerto con un sorriso e, interpretando “Wild God”, si trasforma in un maestro di cerimonia, sostenuto dal coro. Già al secondo brano della serata, è in mezzo al pubblico, cercando il contatto e camminando sulla passerella. Questa interazione non è solo fisica ma anche emotiva, con momenti al pianoforte che includono brani toccanti come “I Need You” e l’acustica “Cinnamon Horses”. La sua ricerca del contatto con il pubblico è evidente, e Cave si diverte a guidare cori e a coinvolgere gli spettatori in giochi di call and response.

La scaletta del concerto include principalmente il nuovo album, ma ci sono anche pezzi del passato, come “From Her to Eternity” e “Tupelo”. Il concerto si chiude con “White Elephant”, un brano che culmina in una travolgente esplosione gospel. Il bis inizia con “O Wow O Wow (How Wonderful She Is)”, un tributo a Anita Lane, seguita da classici come “Papa Won’t Leave You, Henry” e “The Weeping Song”.

Alla fine del concerto, dopo aver salutato il pubblico e la band, Cave si siede al pianoforte per un’ultima canzone, “Into My Arms”, che viene ascoltata in religioso silenzio. Il concerto, caratterizzato da toni gospel e momenti più oscuri, ha saputo coinvolgere il pubblico del Forum in un vortice di emozioni, confermando Nick Cave come uno degli artisti più capaci di toccare le corde dell’anima. La scaletta include brani come “Frogs”, “O Children” e “Red Right Hand”, rendendo l’evento memorabile e coinvolgente.