Nick Carter: le parole dopo la morte del fratello Aaron

Fin da quando era solo un bambino Aaron ha seguito i passi del fratello maggiore Nick Carter nel mondo della musica e della tv. Aaron accompagnava il maggiore ovunque, anche in tour, poi il legame si è spezzato negli ultimi anni, quando il ragazzo ha iniziato ad allontanare tutti i suoi familiari e ad avere comportamenti molto discutibili (e preoccupanti).

Nick Carter e la sorella Angel sono anche stati costretti a chiedere un ordine restrittivo nei confronti di Aaron: “Dopo una lunga considerazione, mia sorella Angel ed io abbiamo purtroppo deciso di intraprendere un’azione legale contro nostro fratello Aaron. Alla luce dei recenti comportamenti allarmanti di Aaron e della sua confessione di voler togliere la vita a mia moglie e il bambino che aspettiamo, non abbiamo avuto altra scelta che prendere ogni misura possibile per proteggere le nostre famiglie. Amiamo Aaron e speriamo che riceva le cure necessarie affinché non faccia del male a se stesso o ad altri“.

Nonostante i problemi con le dipendenze, i disturbi mentali e i comportamenti assurdi, Aaron era comunque il fratello di Nick Carter, che poco fa ha rotto il silenzio su Twitter. Il cantante dei Backstreet Boys si è detto distrutto dal dolore per la perdita.

My heart is broken. Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held on to the hope that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed. pic.twitter.com/89lsEdX9f8

— Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022