Nicholas si chiude in bagno ad Amici e piange: dura crisi del ballerino

Ancora una volta Alessandra Celentano ha assegnato un compito a Nicholas Borgogni. Il ballerino di Amici però non ha soddisfatto le aspettative della maestra, che è stata molto dura con lui.

“A me sembravi una vespa impazzita. La seconda parte libera e ballata tu potevi giocare e venire fuori, non ho visto nulla. I professionisti ti dicono che io ti assegno compiti troppo difficili? A me non mi importa quello che ti dicono loro. Io so quello che faccio. Hai avuto compiti facili, se vuoi compiti difficili adesso mi muovo. Ti ho dato tutte coreografie facili. A te non va mai bene nulla. Vorrei aiutarti a capire se c’è un genere in cui sei almeno decente. La borsa di studio che hai presa? Diciamo come stanno le cose, hanno visto un’attitudine al lavoro e perché hai bisogno di studiare. Non cambierai il mio pensiero sulla danza! Mi sono meravigliata che ti hanno dato quella borsa di studio.

Le lacrime di Nicholas: “Lei adesso sminuisce anche i miei traguardi”.

Il ballerino è scoppiato in lacrime al centro dello studio: “Ok darmi prove per mostrare a Todaro che non merito il banco, ma sono state quasi tutte difficili e di un livello molto più alto di uno che come me studia da pochi anni. Lei ha da ridere anche sulla mia borsa di studio e i miei traguardi. Va bene dirmi le cose negative, ma almeno le cose positive non me le rovini la prego. Penso di non meritarmi tutto questo, né come ballerino e nemmeno come persone. Perché sminuire tutto, anche uno stage?!”

Subito dopo Nicholas è tornato in casetta e si è chiuso in bagno a piangere: “La Celentano dice che la borsa di studio hanno sbagliato a darmela. Non ce la faccio più. Non voglio stare qui così“.

Alessandra Celentano abbiamo imparato a conoscerla, per Alessandro non finirà qui…

