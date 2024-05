Nicholas Galitzine parla del suo orientamento e torna con Rosso, Bianco e Sangue Blu 2

Nonostante abbia debuttato al cinema solo nove anni fa, Nicholas Galitzine ha già interpretato diversi personaggi queer nella sua carriera (dal principe Henry di Rosso Bianco e Sangue Blu a George di Mary & George). L’attore inglese in un’intervista rilasciata a GQ British si è dichiarato etero ed ha cercato di spiegare l’incertezza che ha provato quando ha deciso di ‘occupare lo spazio di altri‘ recitando ruoli di ragazzi gay.

“Anche se mi identifico come un uomo etero, ho comunque preso parte ad alcune incredibili storie queer. A volte ho provato un senso di incertezza sul fatto di occupare lo spazio di qualcuno, e forse anche una sorta di senso di colpa. Allo stesso tempo però vedo questi bei personaggi non solo in base al loro orientamento”.

Queste dichiarazioni sono arrivate lo stesso giorno che Prime ha ufficializzato il secondo capitolo di quella delizia che è Rosso Bianco Sangue e Blu. L’anno prossimo scopriremo quindi che fine hanno fatto Alex ed Henry.

announce a Red, White & Royal Blue sequel is in the works? ok. pic.twitter.com/3aJ2QwU1d6 — Red, White & Royal Blue on Prime (@RWRBonPrime) May 10, 2024

Nicholas Galitzine, le prime parole dopo l’uscita di Rosso Bianco Sangue e Blu.

“In Rosso, Bianco e Sangue Blu sono un personaggio molto amato dai lettori del romanzo da cui è tratto: il principe Henry, un nipote della regina d’Inghilterra che s’innamora del figlio della presidente degli Stati Uniti. Mi sono appassionato alla sua complessità, al senso del dovere che lo anima, a dispetto dei sentimenti che nutre. – ha continuato Nicholas Galitzine – È stato un ruolo impegnativo e mi è piaciuto molto interpretarlo. Interpretare un principe non è esattamente il mio sogno. A dire il vero, dopo Cenerentola avrei voluto prendere un po’ le distanze dalla categoria. Ma Henry era un personaggio troppo stimolante per rifiutarlo, ho subito desiderato vestire i suoi panni. Poi con Taylor c’è stata una bellissima sintonia e mi sono trovato così bene sul set in tutto questo tempo”.