Nicholas e Kumo litigano ad Amici: “Non ti stimo artisiticamente”

I due ballerini Nicholas Borgogni e Kumo hanno litigato nel quotidiano di Amici andato in onda oggi. Questo perché, secondo Kumo, Borgogni non avrebbe consapevolezza del proprio corpo e poco margine di miglioramento.

“Nicholas, all’età di 22 anni, ha purtroppo poca consapevolezza del suo corpo. Purtroppo. Ma questo lo sa pure lui. Posso essere cattivo? Perché lo sarò! Ma al di fuori di qua, per me, l’unica cosa che può fare è l’ultima cosa che ha fatto con Elena [si riferisce a Elena D’Amario, una coreografia pseudo-sexy, ndr]. Io non ho mai detto che lo stimo artisticamente, può avere margini di miglioramento, ma qua dentro è difficile”.

E ancora:

“Secondo me è meglio che lo mandano in sfida. A livello personale ha due pall3 così. Qua dentro ognuno di noi ha un punto forte. Lui il punto forte non ce l’ha”.

Mentre Nicholas si confronta con il maestro Todaro, in casetta Kumo parla di lui

Il video di questo sfogo è stato successivamente mostrato a Nicholas e i due successivamente si sono confrontati. “Quello è stato uno sfogo, ho detto quelle cose in maniera str0nza. Ma le penso. Hai accettato quel compito ma secondo me non eri pronto“, si è giustificato Kumo. “Ma perché ti sei arrabbiato perché ho accettato il compito? Che te ne frega! Questo è il mio percorso, non il tuo“, la replica di Borgogni.

Non Amici che crea più dinamiche del Grande Fratello.

Nicholas venuto a conoscenza delle cose dette da Kumo si confronta con lui in casetta