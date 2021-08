Negli ultimi anni Nicholas Brendon è stato arrestato più volte e i reati che gli sono stati contestati vanno dall’ubriachezza molesta, alla resistenza a pubblico ufficiale. Purtroppo le cliniche di riabilitazione sono servite a poco, perché in questi giorni l’attore di Buffy L’Ammazzavampiri è finito nuovamente in cella.

Dei poliziotti hanno notato che l’auto guidata dall’attore stava sbandando e così l’hanno fermato. All’interno della macchina gli agenti hanno trovato buste contenenti della polvere e diversi medicinali, con ricette mediche false. Brendon ha anche ostacolato il riconoscimento da parte delle forze dell’ordine, che lo hanno portato nel carcere di Vigo Countil con l’accusa di frode per prescrizioni mediche false.

Praticamente Nicholas è diventato il sosia di Charles Manson.

If you’d told me that this was Xander (aka Nicholas Brendon) recently, I would have probably called you a liar.

This makes me sooooo sad to see because I had such a crush on this guy growing up! I always wondered what happened to him after Buffy…..😔😔😔 pic.twitter.com/DlNGNkfn9R

— 😈 Tacoma’s Unapologetic Queer 😈 (@theforgottenton) August 24, 2021