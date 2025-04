NICCOLÒ FABI presenta il video del nuovo singolo “Acqua che scorre”

“Acqua che scorre” è il titolo del primo singolo in anteprima dal nuovo album di Niccolò Fabi, “Libertà negli occhi”, in uscita il 16 maggio. La canzone, della durata di 5 minuti e 40 secondi, è accompagnata da immagini suggestive del Lago dei Caprioli e dalla performance della pattinatrice Adele Antonelli. Fabi ha collaborato con musicisti come Roberto Angelini e Alberto Bianco, mentre l’arrangiamento orchestrale è stato curato da Enrico Melozzi con l’Orchestra Notturna Clandestina di Roma.

Il cantautore esprime difficoltà nel selezionare un brano rappresentativo dell’album, paragonando il processo a scegliere un capitolo da un libro. “Acqua che scorre” è una canzone d’amore dedicata alla terra, vista attraverso gli occhi di un bambino, che si meraviglia davanti a fenomeni naturali di cui gli adulti non si sorprendono più.

L’album “Libertà negli occhi”, il decimo di Fabi, sarà disponibile in edizione limitata in formato vinile e CD+BOOK, con un libretto di 56 pagine contenente testi, uno scritto inedito e fotografie che catturano l’atmosfera intima della baita in montagna dove è stato registrato. Acquistando una copia fisica, si potrà anche scaricare la versione digitale tramite QR code, mentre lo streaming sarà accessibile dal 13 giugno.

Il progetto è stato realizzato in una residenza artistica presso il Lago dei Caprioli, dove Fabi e i suoi collaboratori hanno trascorso dieci giorni sperimentando e creando in un luogo immerso nella natura. L’album conterrà nove nuovi brani e riflette un modo di guardare la vita con libertà. La tracklist include titoli come “Alba” e “Nessuna battaglia”.