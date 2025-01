NICCOLÒ FABI “Libertà Sguardi”

“Libertà negli occhi” è il titolo del nuovo album di inediti di Niccolò Fabi, previsto per il 2025. Il cantautore ha annunciato sui social di aver concluso la registrazione del disco, realizzato in uno chalet sul Lago dei Caprioli (Trentino) con collaboratori come Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini. Fabi descrive l’esperienza come un esercizio di libertà lontano dalle aspettative, sottolineando che ciò che il pubblico potrà percepire è imprevedibile.

La libertà è vista come un concetto basilare, dal profondo significato e dalla dignità che guida le scelte. L’album è stato registrato tra il 13 e il 23 gennaio nella tranquillità delle montagne della Val di Sole, in un’atmosfera che ha permesso alla musica di evolvere attraverso incontri e sperimentazioni.

Questo progetto segue un periodo di grande attività artistica per Fabi, che lo scorso luglio ha partecipato a un evento live al Circo Massimo, esibendosi davanti a oltre 50.000 persone insieme a Max Gazzè e Daniele Silvestri. Inoltre, ha avuto un’esperienza intima con il progetto “Discoverland”, dove ha suonato in club più piccoli in veste di musicista. Nel 2025, “Libertà negli occhi” rappresenterà una nuova tappa nella sua evoluzione musicale e personale, promettendo un pezzo unico della sua arte.