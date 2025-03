NICCOLÒ FABI “Libertà negli occhi”: il nuovo album in arrivo il 16 maggio

Venerdì 16 maggio Niccolò Fabi pubblica “Libertà negli occhi”, il suo decimo album di inediti, per BMG. Questo progetto si distingue per la scrittura evocativa e per la lavorazione immersiva, lontana dalle convenzioni dell’industria musicale attuale. Le nove tracce sono nate tra Roma e il Lago dei Caprioli, in Trentino, dove Fabi ha trovato la quiete necessaria per la sua musica. Isolarsi dal quotidiano ha permesso di ritrovare un’ispirazione autentica grazie a un processo creativo collettivo con sei musicisti d’eccezione.

Fabi descrive l’album come un regalo e una testimonianza di un viaggio, uscendo il 16 maggio, giorno del suo compleanno. Inizialmente, sarà disponibile in vinile e CD, accompagnato da foto e racconti, con l’obiettivo di restituire l’atmosfera della baita in Val di Sole. Un QR code nella confezione offrirà la versione digitale, mentre lo streaming sarà disponibile dal 13 giugno.

Il progetto ha visto la collaborazione di Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde, Cesare Augusto Giorgini e Riccardo Parravicini. Insieme hanno trasformato un luogo in legno con vista lago in uno studio di registrazione, creando uno spazio dove sperimentare liberamente. “Libertà negli occhi” rappresenta un’esperienza corale, un ritorno a un metodo di produzione musicale più puro e lontano dalle scadenze commerciali.

L’album sarà disponibile in una edizione limitata in vinile e CD, quest’ultimo con un libretto di 56 pagine e fotografie. Fabi intraprenderà una serie di concerti in tutta Italia dal 4 ottobre, coinvolgendo il pubblico nella sua musica e nei suoi racconti.