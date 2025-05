Niccolò Fabi: La Pausa Tra Comprendere e Cambiare

Niccolò Fabi torna dopo sei anni con il nuovo album “Libertà negli occhi”, risultato di una profonda riflessione artistica. La creazione del disco, avvenuta tra le montagne del Trentino, unisce un viaggio interiore a un dialogo autentico con il pubblico. Nell’intervista, Fabi parla del suo percorso creativo e della trasformazione personale, evidenziando come le canzoni rappresentino solo una parte di un’esperienza più ampia che desidera condividere.

In merito al processo di scrittura, Fabi chiarisce che, sebbene alcune canzoni fossero già pronte, molte idee sono emerse durante la residenza in Trentino, dove un’atmosfera di improvvisazione ha portato alla creazione di brani come “Chi mi conosce meglio di te”. Riflessioni sul cambiamento e il confronto con le nuove generazioni rendono il suo discorso attuale, evidenziando la difficoltà di trovare un linguaggio comune.

“Libertà negli occhi” sarà disponibile in edizione limitata in vinile e CD, con un libretto di 56 pagine. Il disco sarà presentato il 14 giugno a Vermiglio (TN), in un concerto immerso nella natura. La tracklist include brani come “Alba” e “Acqua che scorre”. Fabi esprime la speranza di un ritorno a testi più poetici, in un contesto attuale che considera troppo omologato.

Fonte: www.newsic.it