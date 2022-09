Niccolò Fabi in concerto all’Arena di Verona: la possibile scaletta dell’unico live del cantautore romano nel 2022.

Tutto pronto per il grande debutto di Niccolò Fabi dal vivo in questo 2022. Il cantautore romano si è concesso quasi un anno sabbatico, privo di tour, ma con unico grande appuntamento: la sua prima volta da solista all’Arena di Verona, una delle location per concerti più importanti in Italia. Un grandioso live che servirà a celebrare un traguardo eccezionale: i primi 25 anni di onorata carriera. Scopriamo la possibile scaletta del suo concerto speciale.

Niccolò Fabi all’Arena di Verona

Quello di Fabi all’Arena sarà davvero un evento straordinario. Per una sera il cantautore potrà raccontare venticinque anni di storia, canzoni, musica e parole, con l’aiuto di alcuni amici e artisti di grande prestigio, pronti a festeggiare insieme a lui.

Niccolò Fabi

Sarà accompagnato dall’Orchestra Notturna Clandestina, diretta dal maestro Enrico Melozzi, e poi da un suo grande amico, il cantautore Roberto Angelini, oltre al batterista Filippo Cornaglia, altra grande spalla della sua carriera. Coinvolto nell’evento anche Yakamoto Kotzuga, con cui ha collaborato anche nel brano Io sono l’altro tratto dall’album Tradizione e tradimento. L’appuntamento è per il 2 ottobre.

La scaletta del concerto di Niccolò Fabi

Ovviamente un appuntamento unico come quello di Fabi in Arena si baserà su una scaletta unica, creata appositamente per l’evento. Una setlist in cui non mancheranno i brani con cui poter ripercorrere venticinque anni di carriera, dai primissimi successi alle canzoni più recenti del suo repertorio. Per poter avere comunque un’idea di ciò che ci potrebbe aspettare, andiamo a rileggere la scaletta presentata da Fabi lo scorso anno a Roma nel giugno 2021:

– Evaporare

– Una somma di piccole cose

– Filosofia agricola

– A prescindere da me

– È non è

– Elementare

– Il primo della lista

– La promessa

– Amori con le ali

– Una buona idea

– Diventi inventi

– Te lo ricordi

– Condor

– Fantastico

– Ecco

– Vince chi molla

– Una mano sugli occhi

– Costruire

– Scotta

– Facciamo finta

– Il negozio di antiquariato

– Lasciarsi un giorno a Roma

A questi probabilmente si aggiungeranno però Capelli, Vento d’estate, Mi piace come sei, Io sono l’altro e altri grandi successi: