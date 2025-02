Niccolò ed Eleonora Riso di Masterchef 13: È Ufficiale il Loro Fidanzamento?

Niccolò Califano ed Eleonora Riso, protagonisti di Masterchef 13, non sono fidanzati. Durante le riprese del programma c’era stata una certa intesa, ma una volta terminato, il loro rapporto si è trasformato in una solida amicizia e in una collaborazione professionale. Ora, entrambi tornano a Masterchef Italia 14, in onda il 20 febbraio. Niccolò, 27enne di Ravenna, è un medico di professione, ma si dedica con passione anche al teatro e alla cucina. Ha recentemente debuttato al Teatro Rasi con la commedia “Mangiare tutto!”, coautorizzata con Matteo Cavezzali. Eleonora, 29enne livornese e vincitrice di Masterchef 13, ha scritto un libro di cucina e ha ricevuto varie proposte lavorative nel settore della ristorazione, collaborando anche con piccole attività. Attualmente, svolge masterclass in Toscana.

I due mantengono una presenza comune sui social media, collaborando anche in video e pubblicità. Niccolò ha 384.000 follower su Instagram, mentre Eleonora ne conta 377.000. Riguardo il loro rapporto, Califano ha spiegato che l’amicizia è nata spontaneamente durante la trasmissione, definendola un legame sincero e naturale. Ha sottolineato la fortuna di aver trovato un’amicizia autentica in un contesto così innaturale. Eleonora ha espresso analoghe sentimenti, affermando di volere lavorare insieme nonostante gli impegni di entrambi, e confermando che si vogliono molto bene senza la necessità di essere sempre insieme.