Niccolò Centioni: “Mi candido ogni anno per il GFVip, ma non gli interesso”

Idolo de I Cesaroni, l’attore Niccolò Centioni è stato per circa un decennio lontano dalle scene. La sua storia è finita pure a Domenica Live dove lui stesso ha confessato di aver vissuto a Londra facendo il lavapiatti.

Quando recitava ne I Cesaroni era poco più che un ragazzino, ma a quanto pare fece una bella impressione a Claudio Amendola che l’ha voluto nella sua fiction Il Patriarca, andata in onda questa primavera su Canale 5. A parte questo, però, il sogno di Niccolò Centioni è quello di ottenere di nuovo una popolarità ormai persa, farsi un gruzzoletto di soldi e provare a ricominciare. Come? Con un reality show.

“Se mi piacerebbe partecipare a un reality show? Sì, ogni anno faccio domanda sia per il Grande Fratello Vip sia per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione” – ha dichiarato fra le pagine di NuovoTv – “Forse perché non ho conoscenze in quel mondo lì.

Non ho contatti in tv, sono stato ospite solo da Barbara d’Urso. Inoltre non conosco personalmente nessun concorrente del GFVip: credo che senza collegamenti particolari non si possono creare dinamiche interessanti. Forse per questo non interesso agli autori. […] Sono così motivato che farei di tutto! Credo che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni e per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo”.