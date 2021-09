Niccolò Centioni e Micol Olivieri sono noti per aver interpretato Rudy e Alice ne I Cesaroni. I due ragazzi oltre che colleghi sono diventati ottimi amici e insieme hanno partecipato anche ad una vecchia edizione di Pechino Express. Da anni però qualcosa si è rotto e Micol e Niccolò non si parlano più. Due giorni fa l’attrice è intervenuta sui social per spiegare cosa è successo.

“Ci ho riflettuto un po’, ma ormai sono stanca di chiacchiere inutili che girano intorno a me da anni! Oggi parlo io e spero di concludere. Signora sì ma scema no. Le discussioni di cui parla questo ragazzo (Niccolò Centioni) che ha lavorato con me per anni sono discussioni che avevamo praticamente come fratello e sorella, noi siamo cresciuti con questo tipo di rapporto.

Le discussioni che, a sua detta, non sono state montate a Pechino Express, non esistono. Mi spiego: non è stata montata una sua frase, molto grave, di cui ovviamente io non farò parola.

Avevo letto tra le sue dichiarazioni la frase ‘se fossi partito con un cane, sarebbe stato meglio’, ma io ho deciso di non replicare… siamo cresciuti insieme, ero come una sorella maggiore diciamo così. La nostra amicizia poi è continuata, quindi questa famosa discussione l’ha avuta da solo.

Quando sono finiti I Cesaroni, io ero incinta. In quel momento ho cominciato a leggere nuove dichiarazioni sempre su questo. Quando una persona si permette di minare la mia serenità e quella della mia famiglia, a quel punto è fuori. Lui ha sempre rilasciato dichiarazioni quando io o mi sposavo o ero incinta, sempre in questi momenti… mi è sembrato molto squallido. Quindi ho chiuso”.

“Mi state inondando di messaggi perché non ho risposto alle parole dell’influencer dei miei stivali. Micol sostiene che non sia vero il fatto che avevamo discussioni durante Pechino Express. Infatti non c’erano. Come ho già detto, lei semplicemente mi trattava come un deficiente e io non replicavo perché ero e sono una persona educata.

Si lamenta tanto della famosissima mia frase “Era meglio se andavo con il mio cane che con lei”, quando nessuno sa cosa diceva lei a me in diretta TV. Cose del tipo “svejate, deficiente, ma che sei rinco****o” e tanto altro. Ripeto che tutte queste parti sono state tagliate dalla produzione e posso scriverlo con il sangue. Del fatto, poi, che io abbia usato la sua immagine per popolarità, non credo di averne avuto bisogno visto che a quei tempi eravamo sulla cresta dell’onda.

L’ultima volta che ho parlato con lei era 8 anni fa… Adesso se ne esce con questa storia. Forse è lei che sarà stanca di vendere tè freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione. A me sembra più questo, squallido… Sei l’influencer dei miei stivali.

Io sono molto più di Rudy dei Cesaroni! E se parliamo di popolarità, sicuramente sono più noto io come personaggio che lei come persona. Si vede che l’ho interpretato bene. Sto combattendo una guerra contro questo successo che mi si è ritorto contro. Ma sono positivo e sono sicuro che tornerò in TV più forte di prima. Perché ho talento… Io”.