Ni Hao Darwin: in Cina esiste la loro versione di Ciao Darwin

Sul nuovo Twitter (X, pardon) non si parla d’altro: esiste una versione cinese di Ciao Darwin dal titolo Ni Hao Darwin.

Una notizia che non è in realtà una non-notizia, dato che la vendita del format risale al 2010 con tanto di interviste entusiaste di Paolo Bonolis felice di aver “venduto ai cinesi”. (“Certo, è una bella soddisfazione. Riuscire a vendere qualcosa ai cinesi non è roba di tutti i giorni“).

Quel che nessuno aveva mai visto fino a ora, però, è che Ni Hao non ha preso dal format di Bonolis solo l’idea del gioco a squadre, ma anche lo studio, la sigla, la coreografia e le varie inquadrature. Insomma, è IDENTICO. Vedere per credere.

In attesa della nuova edizione vi regalo la sigla di #CiaoDarwin cinese “Ni Hao Darwin” 😂 pic.twitter.com/rB1yMPDHt7 — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) November 3, 2023

Ni Hao Darwin, Bonolis: “C’è qualche differenza con la versione italiana, sono più pudici”

Ciao Darwin è stato venduto alla rete cinese Liaoning Tv, emittente tra le più viste nella Repubblica popolare con centinaia di milioni di telespettatori.

Paolo Bonolis nel 2010 è andato anche in Cina in occasione della prima puntata dello show però, al suo ritorno, ha sottolineato che esistono delle differenze con la versione italiana: