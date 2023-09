NHOA, Guglielminotti: “Nuove risorse per accelerare transizione energetica”

– NHOA ha rafforzato il capitale ed ottenuto risorse per complessivi 320 milioni di euro, rivenienti da un aumento di capitale 250 milioni, dal supporto finanziario della Cassa Depositi e Prestiti francese 20 milioni di euro e dai fondi erogati dalla Commissione europea 50 milioni nell’ambito del bando CEF 2 Transport agigiudicato alla controllata Atlante.

“Grazie al sostegno ineguagliabile del nostro azionista di maggioranza TCC, NHOA ha completato con successo l’aumento di capitale da 250 milioni, ottenuto 50 milioni dalla Commissione Europea e un ulteriore supporto finanziario di 20 milioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti francese”, ha commentato il CEO del Gruppo NHOA Carlalberto Guglielminotti, aggiungendo “saremo quindi in grado di espandere il nostro posizionamento tecnologico globale nello stoccaggio d’energia e continueremo a investire ancor più velocemente nell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in Europa”.

“Sentiamo una forte responsabilità verso i nostri investitori e, soprattutto, verso i nostri collaboratori, che lavorano duramente in NHOA – prosegue il manager – perché condividono giorno dopo giorno la nostra visione del futuro. Una visione di responsabilità verso il nostro pianeta e verso i nostri figli, che passa attraverso un percorso molto semplice: combattere il cambiamento climatico dominando gli sviluppi tecnologici a livello globale per accelerare gli investimenti nello stoccaggio d’energia e nell’infrastruttura per veicoli elettrici”.

Guglielminotti ha ricordato poi gli obiettivi che il Gruppo NHOA si è dato dieci anni fa: accelerare la transizione verso l’energia pulita e la mobilità sostenibile, che rappresentano complessivamente oltre il 50% delle emissioni di CO2 a livello mondiale; creare all’interno del Gruppo NHOA una nuova generazione di leader d’élite, che lavorano duramente per accelerare questa transizione, con il giusto equilibrio tra vita personale e professionale, e che condividono gli stessi valori, la stessa cultura e lo stesso impegno per rendere possibile questo cambio di paradigma.