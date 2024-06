NHOA Energy a supporto della transizione energetica della Scozia

– NHOA Energy, la società del Gruppo NHOA dedicata allo stoccaggio di energia, ha firmato un accordo con Statkraft, il più grande produttore di energia rinnovabile in Europa, per la fornitura e il servizio a lungo termine di un sistema di accumulo di energia a batteria da 113MWh a Coylton, in Scozia, nell’ambito del programma NOA Stability Pathfinder Phase 2.

Grazie al controllo perfettamente integrato della conversione di potenza e dell’impianto, la soluzione di stoccaggio di energia di NHOA Energy garantisce una perfetta conformità ai requisiti del NOA Stability Pathfinder, un’importante iniziativa promossa da ESO, l’operatore del sistema elettrico per la Gran Bretagna, in Scozia, che mira a sviluppare soluzioni innovative al fine di migliorare la stabilità della rete, fornendo potenza di cortocircuito e inerzia sintetica.

Implementando queste soluzioni, il programma intende rafforzare l’infrastruttura di trasporto dell’elettricità esistente e facilitare l’integrazione di una maggiore quantità di energia rinnovabile nel sistema, contribuendo, a lungo termine, a raggiungere gli obiettivi della strategia Net Zero 2030.

In questo contesto, NHOA Energy riconferma il suo know-how di primissimo livello nel fornire stabilità alla rete e nel garantire ridotte perdite lungo la rete di trasmissione, sostenendo al contempo le centrali di energia rinnovabile già attive nella regione.