Ngonge verso il Torino: futuro incerto e mercato caldo

Il calciomercato sta entrando nel vivo e le mosse dei club si intensificano. In particolare, il Napoli sta valutando diverse strategie per il proprio assetto di squadra.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli è in trattativa per il trasferimento di Ngonge al Torino. Il giocatore è previsto in uscita in prestito oneroso, con il club partenopeo che vorrebbe garantire un obbligo di riscatto nella futura operazione. Tuttavia, le due società non hanno ancora trovato un accordo definitivo su questo punto.

In parallelo, il Napoli è attivamente impegnato nei colloqui per l’acquisizione di Sergej Milinkovic-Savic. La situazione di Ngonge potrebbe influire ulteriormente su queste negoziazioni, poiché il club cerca di ottimizzare il proprio organico in vista della nuova stagione.

La questione del trasferimento si presenta quindi come un elemento centrale nelle strategie di mercato dei partenopei. Concludere positivamente l’affare Ngonge è infatti considerato un passaggio cruciale per poter procedere con altre operazioni sul tavolo.