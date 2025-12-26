9.3 C
Da stranotizie
Nfl su Netflix a Natale

Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, ha annunciato che “il Giorno dei Giochi di Natale appena diventato molto più cool. Stiamo unendo due giganti culturali globali, la NFL e Snoop Dogg, che si esibirà nel più caldo spettacolo di metà partita”. Bajaria ha aggiunto di essere una fan della West Coast e di poter affermare con fiducia che questo è il regalo definitivo per i membri di Netflix.

Per condividere la notizia, Netflix ha rilasciato un video di annuncio narrato dal leggendario icona funk George Clinton. Snoop Dogg si esibirà dal vivo a metà partita, solo su Netflix. Questo Natale, la festa si terrà in Minnesota e tutti sono invitati.

Il Giorno dei Giochi di Natale della NFL torna su Netflix con due partite di cartello che vedranno sfidarsi rivali della divisione NFC. I Cowboys-Commanders saranno trasmessi in diretta su Netflix alle 13:00 ET dal Northwest Stadium di Landover, nel Maryland, seguiti dai Lions-Vikings alle 16:30 ET dallo U.S. Bank Stadium di Minneapolis, nel Minnesota. La copertura pre-partita inizia alle 11:00 ET.

