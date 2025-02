NFL, Myles Garrett chiede ai Browns di essere scambiato

Il defensive end Myles Garrett, stella dei Cleveland Browns nella NFL, ha espresso la sua intenzione di essere scambiato. In un comunicato, ha dichiarato: “Nonostante ami chiamare questa città la mia casa, il mio desiderio di vincere e competere sui palcoscenici più importanti non mi permette di restare. L’obiettivo non è mai stato quello di andare da Cleveland a Canton, ma di competere e vincere un Super Bowl”.

Negli ultimi mesi, il futuro di Garrett a Cleveland è stato oggetto di molte discussioni, in particolare dopo che il giocatore ha espresso la volontà di conoscere i piani della squadra per l’offseason prima di impegnarsi ulteriormente. A 29 anni, Garrett ha ancora due anni di contratto, ma ha affermato a fine dicembre di non voler affrontare un’altra ricostruzione a Cleveland. Al termine della stagione, ha definito l’annata 2024 più deludente dello storico 0-16 che la squadra ha registrato durante la sua stagione da rookie. Nonostante le difficoltà, Garrett è stato nominato Defensive Player of the Year dall’AP per la stagione 2023.

Il suo desiderio di lasciare Cleveland riflette non solo la sua ambizione personale, ma anche le frustrazioni accumulate negli anni, dato che la squadra non è riuscita a competere a livello elevato. La richiesta di scambio segna un momento decisivo nella carriera di Garrett, con la speranza di trovare una nuova opportunità in una squadra più competitiva in grado di valorizzare il suo talento e di concorrere per un titolo di campione.