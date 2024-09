NFL, lo schema dei Packers salta per un motivo disgustoso…

Il 16 settembre 2024, durante una partita della National Football League tra i Green Bay Packers e gli Indianapolis Colts, è accaduto un episodio curioso che ha coinvolto il quarterback Malik Willis. Nella sua prima partita da titolare di stagione, Willis ha scelto di correre invece di passare la palla durante un’importante azione del secondo quarto, mancando la conversione di un lungo terzo down. Alla domanda del suo allenatore, Matt LaFleur, sul motivo per cui non avesse effettuato il lancio, Willis ha spiegato che il centro Josh Myers aveva vomitato sul pallone. LaFleur, sorpreso dalla risposta, ha commentato di non aver mai sentito nulla di simile in precedenza.

La partita si è poi conclusa con una vittoria per i Packers, 16-10, nonostante l’incidente. Myers, il centro coinvolto, ha cercato di spiegare la situazione ai media. Ha riconosciuto che, mentre la sua salute era un problema, il suo principale obiettivo in quel momento era svolgere il suo dovere: proteggere il quarterback e impedire che l’avversario lo placcasse. Secondo Myers, nessuno avrebbe prestato attenzione al fatto che avesse vomitato se il quarterback fosse stato saccato. “Devo fare il mio lavoro”, ha detto, sottolineando la pressione che i giocatori affrontano nel seguire gli schemi, indipendentemente dagli imprevisti.

Questo episodio mette in luce l’intensità e la serietà con cui viene giocato il football americano, dove ogni azione è cruciale e le prestazioni individuali possono influenzare l’esito della partita. È una testimonianza di come piccole circostanze possano avere un grande impatto e come i giocatori debbano rimanere concentrati e determinati, anche in situazioni impreviste e, a volte, inaspettate come quella del vomito sul pallone. Inoltre, sottolinea l’importanza della comunicazione tra i giocatori, che può contribuire a evitare malintesi durante il gioco.

In conclusione, anche se gli incidenti possono sembrare divertenti o stravaganti, la pressione di ciascun giocatore è sempre alta e il successo della squadra dipende dalla loro capacità di superare le avversità e mantenere la concentrazione.