Neymar smascherato al GF brasiliano: “La proposta indecente che mi ha fatto”

La scorsa settimana una modella ha smascherato Cristiano Ronaldo ed ha rivelato quello che il calciatore avrebbe fatto con lei nel privato. Adesso invece al centro del gossip c’è un altro giocatore, Neymar. Stando a quello che ha rivelato Keyla Alves al Grande Fratello brasiliano, l’attaccante del Paris Saint Germain le avrebbe scritto per ‘giocare’ con lei e con la sua sorella gemella.

La gieffina e modella di OF (e famosa ex giocatrice di pallavolo) ha rivelato: “Sai cosa mi ha detto (Neymar)? Mi ha fatto una proposta forte. Si è offerto di uscire con me e mia sorella. Si è sbagliato di grosso su noi due. Se mi avesse mandato un messaggio per uscire con me, sarei andata subito a Parigi da lui. Però quello che mi ha chiesto è fuori! Non farei mai quello che voleva“.

“Neymar falava com minha irmã gêmea. Depois ele deu em cima de mim e quando ela perguntou ele disse: Quem sabe eu não fico com as duas?” – Key Alves do BBB 23, sobre Neymar pic.twitter.com/vlajd0jdag — Curiosidades da Bola – PIETRO👶 (@curiosidadesdb) February 15, 2023

Neymar e la passione per le influencer italiane.

Nel 2020 il settimanale Chi ha parlato di una cotta del calciatore per Chiara Nasti: “Il giocatore del Paris Saint Germain ha letteralmente perso la testa perla nostra influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde. Non c’è foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede“.

E stando alle parole di Mikela Miki, Neymar avrebbe scritto anche a lei: “A un certo punto vedo che Neymar mi aveva guardato le storie, ma io non sapevo che mio fratello gli avesse scritto. Lui aspetta una settimana e poi però mi scrive. Da lì abbiamo cominciato a chattare e abbiamo parlato ogni tanto. Non è un sentirci troppo spesso, con lui ancora non si parla di frequentazione: c’è il Covid per adesso. Non mi ha risposto subito, mi ha risposto dopo una settimana. Prima mi ha solo guardato le storie e solo dopo una settimana mi ha risposto. Io gli ho mandato una faccina con gli occhi a cuoricino, lui ha messo like. Dopo due settimane ha cominciato a riguardarmi le storie di nuovo“.