Quello tra Messi e il Barça non sarà l’unico divorzio storico dell’estate. Seppure non cambierà le forze in campo della geopolitica del pallone, l’altra grande separazione di questa coda di agosto è quella trae la Nike. È stato il brand di abbigliamento sportivo a riferire all’agenzia Efe che il contratto col fuoriclasse brasiliano terminerà lunedì, interrompendo così una collaborazione durata 15 anni, confermando la notizia anticipata dal portale brasiliano, e specializzato in cose del Santos, Diario do Peixe.

“Neymar Jr non sarà più un giocatore Nike dal 31 agosto 2020”, ha detto il marchio. I motivi sulla fine del rapporto contrattuale non sono noti, ma certo la rottura fa rumore, visto che Neymar si era legato a Nike già a 13 anni, e il vincolo sarebbe dovuto arrivare fino al 2022. Addirittura, quando Neymar passò al Psg si raccontò che Nike avesse avuto un ruolo nella vicenda e lo accolse disegnando per il Paris una maglia gialla, come quella del suo Brasile. All’origine potrebbe esserci una questione legata al valore della sponsorizzazione, e a una discrepanza tra le parti sul valore della stessa. Soprattutto dopo l’ultima Champions, che ha visto Neymar grande protagonista, nonostante la sconfitta in finale contro il Bayern Monaco.

Ora per Neymar si parla di un imminente accordo con Puma, che così si assicurerebbe la vetrina facendosi rappresentare da una delle più grandi star internazionali del calcio: una novità per Puma, che pure in passato, era già stato sponsor di un certo Diego Maradona.