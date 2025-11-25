Neymar out a causa di infortunio in Brasile

Il Santos ha confermato che Neymar sarà assente nel prossimo incontro contro l’Inter di Porto Alegre a causa di un infortunio. Il giocatore si è risentito di alcuni problemi dopo la partita contro il Mirassol, in cui ha segnato un gol e ha commesso un penalty che ha portato al pareggio. La rodilla sinistra è nuovamente un problema per Neymar, che era già stato operato due anni fa. Il reparto medico del club ha deciso di non rischiare e quindi il giocatore sarà assente nella partita contro l’Inter di Porto Alegre, diretto concorrente nella lotta per la permanenza in categoria. Si prevede che Neymar possa tornare in campo per la partita contro lo Sport nel fine settimana.

Neymar non riesce a esplodere nel suo ritorno al Vila Belmiro a causa degli infortuni. Sono già 24 le partite a cui ha dovuto rinunciare a causa di problemi fisici, senza contare la prossima partita contro l’Inter di Porto Alegre. Le lesioni muscolari hanno colpito il giocatore durante la stagione, lasciando il Santos senza la sua stella. Il club non ha margini di errore e attualmente occupa il 17º posto in classifica, con 37 punti. La parte finale della stagione sarà cruciale per il futuro del team e del giocatore, la cui riconferma dipende dalla certezza della permanenza in categoria. Il calendario del Santos prevede partite contro due squadre già retrocesse, lo Sport e il Juventude, e contro il Cruzeiro, terzo in classifica. il momento di Neymar per fare la differenza.