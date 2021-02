Pare proprio che Neymar abbia una vera passione per le ragazze italiane. Qualche mese fa l’influencer Mikela Miki ha rivelato di aver scambiato qualche messaggio su Instagram con il famoso calciatore.

“A un certo punto vedo che Neymar mi aveva guardato le storie, ma io non sapevo che mio fratello gli avesse scritto. Lui aspetta una settimana e poi però mi scrive. Da lì abbiamo cominciato a chattare e abbiamo parlato ogni tanto. Non è un sentirci troppo spesso, con lui ancora non si parla di frequentazione: c’è il Covid per adesso”.

Il bel brasiliano però sembra abbia già messo gli occhi su un’altra italiana, anche lei influencer, Chiara Nasti. Molti follower della napoletana si sono accorti che sotto ad ogni sua foto c’è il like del calciatore e questo ha insospettito i più maligni. Adesso è arrivato il settimanale Chi a gettare benzina sul fuoco del gossip. Stando a quello che c’è scritto nella rubrica ‘Le Chicche di Gossip’, Neymar avrebbe perso la testa per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ma lei per adesso pare non ceda.

“Il giocatore del Paris Saint Germain ha letteralmente perso la testa perla nostra influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde. Non c’è foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede”.

Chiara farà il colpaccio?

Neymar è ancora fidanzato?

Secondo quello che dicono i ben informati, il giocatore sudamericano avrebbe ancora una relazione con la bellissima modella Natalia Barulích, ex compagna di Maluma (la ragazza ha dei bei gusti).

In pratica…



Ma Neymar e Chiara Nasti? Lei ha fatto il colpaccio, mi inchino — Colombre (@lyra_col) February 11, 2021