Neymar, futuro con Messi e Suarez? Beckham lo contatta

Neymar sembra allontanarsi sempre di più dall’Arabia Saudita. Dopo quasi due anni trascorsi all’Al-Hilal, in cui ha collezionato solo un gol e tre assist in sette presenze, e con diversi infortuni che hanno condizionato la sua stagione, il fuoriclasse brasiliano potrebbe lasciare la squadra. L’Al-Hilal lo aveva acquistato nell’estate del 2023 per circa 90 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, Neymar sta valutando nuove opzioni, tra cui un possibile trasferimento negli Stati Uniti per unirsi alla Major League Soccer (MLS).

Le squadre interessate al suo ingaggio sono l’Inter Miami e i Chicago Fire. L’Inter Miami, in particolare, sta considerando l’idea di ricomporre la famosa ‘MSN’, il tridente d’attacco che, insieme a Messi e Suarez, ha ottenuto importanti risultati al Barça. Tuttavia, un ostacolo significativo resta l’elevato ingaggio che Neymar percepisce in Arabia Saudita, stimato oltre 50 milioni di euro a stagione, una cifra insostenibile per le finanze della squadra MLS.

L’Inter Miami è determinata a portare Neymar negli Stati Uniti già durante la finestra di mercato invernale. Per favorire questa uscita, un contributo potrebbe arrivare proprio dall’Al-Hilal, che sarebbe disposto a offrire un indennizzo per facilitare il trasferimento del giocatore. Questa situazione complica ulteriormente le dinamiche del mercato, ma i continui infortuni e la poca continuità di Neymar potrebbero spingere a una risoluzione anticipata del contratto.

Il futuro del brasiliano resta incerto, e la MLS appare come una delle opzioni più plausibili. Con la volontà di entrambe le parti di trovare un accordo, si attende ora che la situazione si evolva nel corso delle prossime settimane. Neymar, a 31 anni, sta esplorando nuove opportunità, lontano dal palcoscenico saudita, mentre i fan sperano di rivederlo brillare in un nuovo club, possibilmente nuovamente accanto a Messi e Suarez. I prossimi mesi saranno cruciali per definire il destino di questo talentuoso calciatore, che continua a essere al centro dell’attenzione del calcio mondiale.