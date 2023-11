Neymar, dramma in Brasile: provano a rapire la figlia neonata

Momenti di terrore per Neymar e la sua famiglia per un tentativo di rapimento. Nella periferia di San Paolo tre uomini armati sono entrati nella casa dei genitori di Bruna, la compagna del calciatore e mamma della piccola Mavie, la bimba nata un mese fa. I banditi hanno fatto irruzione nella casa della compagna del fuoriclasse brasiliano a Cotia, alla periferia di San Paolo, e hanno preso in ostaggio i genitori della donna.

I malviventi avrebbero voluto rapire la neonata, come riporta la stessa Bruna Biancardi sul suo account Instagram. Per fortuna, in quel momento la giovane e la bambina della coppia non erano in casa. I banditi avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso per entrare nella casa, non protetta evidentemente da sistemi di sicurezza. Secondo i media locali uno dei tre rapinatori è stato arrestato. Anche l’attaccante brasiliano ha pubblicato un messaggio sui social: “Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene”. I media brasiliani hanno anche riferito che i genitori di Biancardi sono stati legati e imbavagliati e che gli aggressori sono fuggiti con borse, orologi e gioielli di lusso.