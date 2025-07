Nextones 2025: festival di musica e arte in Val d’Ossola

Dal 17 al 20 luglio 2025, la Val d’Ossola ospiterà la dodicesima edizione di Nextones, un festival internazionale dedicato alla ricerca e sperimentazione culturale. Questo evento, organizzato dalla Fondazione Tones on the Stones in collaborazione con Threes Productions, si svolgerà nel suggestivo Tones Teatro Natura, uno spazio culturale creato all’interno di una cava di granito dismessa, e si propone di coniugare musica, arte visiva e natura.

Il programma del festival offrirà performance uniche ogni giorno. Giovedì 17 luglio, Michela de Mattei e Palm Wine presenteranno “Hydromantique”, una sessione di ascolto subacqueo caratterizzata da suoni immersivi. Brìghde Chaimbeul e Lara Damaso proporranno un’improvvisazione che unisce danza e musica scozzese.

Venerdì 18 luglio, Sara Berts eseguirà “Codex Viridis” nel borgo abbandonato di Ghesc, mentre il collettivo Souplesse guiderà un’escursione verso Ghesc. Julian Sartorius si esibisce agli Orridi di Uriezzo con “Hidden Tracks: Domodossola”, un’opera che cattura l’evoluzione del paesaggio acustico durante un’ascesa alpina.

Sabato 19 luglio sarà caratterizzato da performance come “EartHeart – Il Cuore della Terra” di Raphael Bianco ed Egri Bianco Danza e “Endless Xpire” di Buttechno. Caterina Barbieri e Space Afrika uniranno le forze per creare un’esperienza sonora immersiva, mentre i British Murder Boys presenteranno “Active Agents and House Boys”, un lavoro che esplora diverse sfumature della musica elettronica.

Domenica 20 luglio, il collettivo Radio Banda Larga e Ramzilla porteranno in scena sonorità contemporanee ispirate alle tradizioni del Sud del mondo. Ai partecipanti sarà offerta anche la possibilità di approfondire la botanica con workshop dedicati alle erbe locali.