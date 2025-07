Next Group e Sannio Valley: Innovazione Digitale per il Territorio

Nel panorama della trasformazione digitale, la collaborazione tra aziende e associazioni gioca un ruolo fondamentale. Next Group Italia ha recentemente formalizzato un accordo di partenariato con Sannio Valley, un’associazione dedicata alla promozione delle opportunità tecnologiche e allo sviluppo digitale nelle zone interne.

Next Group Italia, fondata nel 2021 da Gianluca Alosa e Antonio Barone, è emersa come un attore chiave nel settore delle soluzioni software, offrendo consulenza e supporto per tutta la durata dei progetti tecnologici. L’azienda integra diversi brand, tra cui Witag Web Agency, specializzata in SEO e sviluppo web, Foto Virtuali, una piattaforma cloud per esperienze di realtà aumentata, e Includ.AI, un servizio di creazione di contenuti basati sull’intelligenza artificiale.

L’accordo è stato siglato a Benevento, con la presenza del Presidente di Sannio Valley, Carlo Mazzone, e dell’Amministratore Delegato di Next Group Italia, Antonio Barone. Entrambi hanno manifestato entusiasmo riguardo a questa alleanza, che punta a sviluppare sinergie e progetti volti a stimolare la crescita economica e tecnologica della regione.

La collaborazione si concentrerà sulla creazione di percorsi formativi sulle nuove tecnologie, sull’organizzazione di eventi e workshop dedicati all’innovazione e sulla realizzazione di progetti pilota per implementare soluzioni digitali nelle imprese locali. L’obiettivo è facilitare la trasformazione digitale e attrarre nuovi talenti.

Mazzone ha evidenziato l’importanza di avere un partner come Next Group Italia, capace di tradurre idee in progetti concreti, mentre Barone ha sottolineato il potenziale innovativo del Sannio e l’impegno a promuovere la cultura digitale nel territorio.