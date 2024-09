Nexi soffre in borsa dopo il crollo di Worldline per il taglio delle previsioni

Seduta negativa per Nexi, la società italiana attiva nel settore delle PayTech e parte del FTSE MIB, influenzata dal crollo della francese Worldline, anch’essa nel medesimo settore. Worldline ha comunicato una serie di problematiche interne che hanno portato a un cambio di CEO e a una revisione al ribasso delle previsioni riguardanti i ricavi e l’EBITDA per il 2024. Le difficoltà sono attribuite a “problemi di performance specifici” in alcune divisioni della società. A seguito di queste notizie, il valore di Worldline è crollato, toccando i 7,252 euro, con una perdita del 13,93%. Gli analisti prevedono che il titolo possa continuare a scendere, avvicinandosi all’area di supporto stimata a 7,063 e, in seguito, a 6,873, mentre il livello di resistenza è fissato a 7,601.

Nonostante sia una società distinta, Nexi non è riuscita a sfuggire all’onda negativa generata da questi eventi. Il titolo Nexi ha registrato una flessione del 3,06%, raggiungendo un valore di 6,14 euro. Gli analisti prevedono una continuazione del trend ribassista, con un’area di supporto verificabile a 6,092 e un ulteriore supporto a 6,044. La resistenza per il titolo è invece a 6,214.

Questi sviluppi evidenziano l’interdipendenza delle performance delle società nel settore tecnologico dei pagamenti, dove le difficoltà di una grande azienda possono influenzare la fiducia degli investitori in altre aziende del comparto. Gli investitori devono rimanere vigili, monitorando non solo l’andamento di Nexi, ma anche le notizie e i cambiamenti all’interno di aziende concorrenti come Worldline, che possono esercitare pressioni sui mercati.

In sintesi, la giornata di Borsa ha evidenziato una sostanziale debolezza nel settore delle PayTech, con Nexi che notoriamente subisce conseguenze dirette dal crollo di un concorrente. La situazione economica e la stabilità delle previsioni future si presentano delicate, suggerendo la necessità di un’accurata analisi delle performance aziendali e del contesto competitivo.