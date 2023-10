Nexi, rumours: CVC guarda a società ma non sta preparando offerta

– Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, rallenta la sua corsa a Piazza Affari dopo la fiammata iniziale, sulla scia di precisazioni all’interesse della società di private equity CVC Capital Partners.

CVC considera Nexi uno di possibili target da prendere in considerazione, ma non sta preparando un’offerta, ha scritto Reuters citando una fonte vicina a CVC, dopo che ieri sera Bloomberg ha scritto che il fondo starebbe valutando una possibile offerta sulla società italiana dei pagamenti. Secondo la fonte citata da Reuters, non ci sono stati contatti tra CVC e Nexi su una possibile proposta di acquisto.

Il titolo Nexi si attesta a 6,482 euro, con un aumento del 12,61%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,78 e successiva a quota 7,334. Supporto a 6,226.