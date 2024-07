Nexi, buyback per oltre 1,4 milioni di azioni

– In relazione al programma di acquisto di azioni proprie iniziato il 9 maggio 2024, Nexi ha reso noto di aver acquistato, tra l’8 e il 12 luglio 2024, complessivamente 1.411.552 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 5,8380 euro.

Al 12 luglio, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 26.153.937 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa l’1,99% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,9367 euro per azione, per un controvalore di 155.267.606,11 euro.

In Borsa, oggi, contenuto ribasso per Nexi, che archivia la sessione in flessione dello 0,88%.