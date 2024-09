Nexi acquista oltre 5,6 milioni di azioni proprie e chiude il programma

Nexi ha annunciato l’acquisto di 5.604.891 azioni ordinarie proprie tra il 16 e il 20 settembre 2024, ad un prezzo medio di 6,3271 euro per azione. Questo acquisto fa parte di un programma di buy-back avviato il 9 maggio 2024, dal quale Nexi ha complessivamente acquistato 83.417.413 azioni proprie, equivalenti a circa il 6,48% del capitale sociale. Il prezzo medio ponderato pagato per queste azioni è stato di 5,9832 euro, il che porta a un investimento complessivo di 499.099.183,02 euro.

Nella giornata di oggi, il titolo di Nexi ha registrato un ribasso del 3,08% a Piazza Affari, evidenziando un andamento negativo nel mercato dei pagamenti digitali. Nonostante l’operazione di buy-back possa essere vista come una strategia per sostenere il valore delle azioni, il mercato ha reagito negativamente, riflettendo le preoccupazioni generali riguardo le performance finanziarie dell’azienda o l’andamento del settore in cui opera.

In sintesi, Nexi ha attuato un significativo programma di acquisto di azioni proprie, una pratica che potrebbe essere interpretata come un tentativo di rinforzare la fiducia degli investitori. Tuttavia, il ribasso registrato sul mercato suggerisce che ci sono fattori esterni o interni che stanno influenzando negativamente la percezione del mercato riguardo il gruppo e il suo futuro.