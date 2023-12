News su Dumfries, Natan, Romagnoli e Hateboer

Inter, OK Dumfries e Frattesi

Alla vigilia del match di Genova c’è una buona notizia in casa Inter: ha pienamente recuperato Denzel Dumfries, convocato e disponibile per il match di Marassi. Arruolabile anche Davide Frattesi, smaltito l’attacco influenzale che ieri gli aveva impedito di scendere sul campo d’allenamento. Contro il Genoa mancheranno solo gli infortunati Lautaro Martinez e Federico Dimarco.

Napoli, Natan KO

Natan oggi si è recato a Villa Stuart per un consulto medico, che ha confermato la lussazione acromion claveare di terzo grado. Per lui, ora, tabella di marcia personalizzata e lungo stop: terapie prima di un nuovo controllo tra circa un mese, ma la sensazione è che non tornerà in campo prima della metà di febbraio.

Lazio, tre assenze col Frosinone

La Lazio mette il Frosinone nel mirino: domani sera la sfida all’Olimpico, Sarri non avrà tre pezzi da novanta come Immobile, Romagnoli e Luis Alberto. Spazio avanti per Castellanos, in mediana per Kamada e dietro per Gila. Ha invece recuperato Casale, destinato però a sedere in panchina.

Atalanta: out Toloi e Hateboer

Si avvicina la sfida contro il Lecce per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il tecnico sabato dovrà fare i conti con più di un’assenza. Non solo quella di Hateboer, il cui stop dovrebbe durare quasi un mese, ma anche degli altri infortunati Toloi, Palomino ed El Bilal Touré.

Fantacalcio.it per Adnkronos