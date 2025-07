NewPrinces acquista Carrefour Italia: un nuovo capitolo nel food

Il settore alimentare italiano sta assistendo a un’importante operazione di acquisizione. NewPrinces, multinazionale della famiglia Mastrolia, ha firmato un accordo vincolante per acquistare Carrefour Italia dal gruppo francese Carrefour per un valore di circa 1 miliardo di euro.

La decisione di Carrefour di vendere le proprie attività in Italia si inserisce in una revisione strategica avviata all’inizio dell’anno. A seguito dell’operazione, il gruppo francese prevede un impatto netto di 240 milioni di euro sulla propria posizione di cassa, tenendo conto del sostegno finanziario fornito per garantire la transazione. Carrefour continuerà a utilizzare il proprio marchio in Italia sotto un accordo di licenza temporaneo.

Carrefour Italia gestisce 1.188 punti vendita, tra cui ipermercati e supermercati, e ha raggiunto un fatturato di 4,2 miliardi di euro nel 2024. Tuttavia, ha registrato un calo delle vendite e un reddito operativo negativo in un contesto economico difficile.

Con questa acquisizione, NewPrinces diventa il secondo gruppo alimentare in Italia per fatturato e il principale operatore per occupazione, nonostante le preoccupazioni sollevate dai sindacati riguardo al futuro degli oltre 10.000 dipendenti diretti. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del terzo trimestre 2025, pending le approvazioni necessarie.

NewPrinces ha dichiarato che questa operazione è parte di un ambizioso piano strategico di crescita e integrazione verticale, finalizzato a migliorare la propria presenza nel mercato. Prevede modernizzazioni nella rete di vendita e il rilancio del marchio GS con l’obiettivo di valorizzare l’offerta commerciale e migliorare la fidelizzazione dei clienti.