NewPrinces acquisisce Carrefour Italia: un milione di investimenti

NewPrinces ha acquisito Carrefour Italia in un’operazione dal valore di circa un miliardo di euro, segnando un’importante svolta nel panorama della grande distribuzione italiana. L’intero pacchetto comprende 1.188 punti vendita, tra cui 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 negozi di prossimità, con una forte presenza nelle regioni del nord e del centro Italia, in particolare in Lombardia, Piemonte, Lazio e Liguria.

Carrefour ha deciso di uscire dal mercato italiano a causa di perdite considerevoli, che hanno toccato i 150 milioni di euro nell’ultimo bilancio, segno di difficoltà operative persistenti nonostante i tentativi di rilancio.

L’acquisizione da parte di NewPrinces rappresenta un’opportunità strategica. Il presidente Angelo Mastrolia ha evidenziato l’intento di valorizzare la rete distributiva, integrando le proprie risorse e infrastrutture con quelle già esistenti. Per supportare la continuità operativa del nuovo conglomerato, Carrefour reinvestirà 237,5 milioni di euro, affiancati da 200 milioni messi a disposizione da NewPrinces per innovazione e sviluppo.

Grazie a questa operazione, NewPrinces si posiziona come il secondo operatore italiano nel settore food per fatturato e il primo per quanto riguarda il numero di dipendenti, raggiungendo un totale di 13.000 nell’operativo italiano. Il fatturato consolidato del nuovo gruppo supererà i 6,9 miliardi di euro, consolidandone la posizione di rilievo sul mercato.

Il piano di sviluppo prevede inoltre la modernizzazione dei punti vendita e il rilancio del marchio GS, oltre a un’integrazione della rete logistica, che conta già su oltre 600 mezzi refrigerati, con un focus sempre più marcato sulle vendite digitali e sulla distribuzione omnicanale.