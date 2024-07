– Newlat Food , facendo seguito al comunicato di fine maggio avente a oggetto la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Princes Limited, attualmente detenuto da Mitsubishi Corporation, rende noto che, in data 10 luglio 2024, si sono avverate tutte le condizioni sospensive previste per il closing dell’Operazione. Pertanto, le parti hanno concordato che il closing dell’Operazione avrà luogo in data 30 luglio 2024.

Foto: Newlat