Newcleo e Emirati: Collaborazione Nucleare Sostenibile

Stefano Buono, CEO di Newcleo, ha annunciato una crescente collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti nel settore nucleare, evidenziando come il paese arabo abbia raggiunto in dieci anni il 25% della sua produzione nucleare partendo da zero. Buono esprime l’auspicio che l’Italia possa seguire questo modello attraverso nuove collaborazioni per il design di reattori e investimenti in entrambi i paesi. Le dichiarazioni sono avvenute durante la terza edizione di Investopia Europe, evento organizzato dal Ministero dell’Economia degli Emirati in partnership con Efg Consulting a Milano.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com