NEW’C: Vetro Temperato iPhone 16/15 – Protettore Anti Graffio

Valutazione media: ⭐ 4.5 / 5

Reviewer: Dario

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Perfetto! Facile da applicare e super resistente

Review: Dopo aver provato diversi vetri temperati per smartphone, posso dire che il NEW’C 3 Pezzi per iPhone 15/16 (6,1 pollici) è tra i migliori sul mercato. Offre un’elevata protezione, una trasparenza perfetta e una facilità di installazione che lo rende adatto a chiunque, anche a chi non ha esperienza con l’applicazione delle pellicole protettive.Contenuto della confezioneIl set include:✔️ 3 vetri temperati perfettamente sagomati per l’iPhone 15/16✔️ Strumento di allineamento per una posa precisa✔️ Salviettine umide e asciutte per la pulizia dello schermo✔️ Adesivi per la rimozione della polvereL’inclusione di tre pellicole è un valore aggiunto: in caso di danni o errori nell’applicazione, è possibile sostituirle facilmente senza dover acquistare un nuovo kit.Facilità di installazione – Senza bolle e perfettamente aderenteL’installazione è davvero semplice grazie allo strumento di allineamento incluso, che permette di posizionare la pellicola perfettamente al primo tentativo.Passaggi per un’applicazione perfetta:1️⃣ Pulire bene lo schermo con la salviettina umida e asciugarlo con quella secca.2️⃣ Usare gli adesivi antipolvere per eliminare eventuali residui microscopici.3️⃣ Posizionare il vetro utilizzando la guida in dotazione.4️⃣ Premere delicatamente al centro della pellicola e lasciare che aderisca automaticamente.Risultato: nessuna bolla d’aria e un’aderenza perfetta!Qualità del vetro e resistenza🔹 Durezza 9H: il vetro è estremamente resistente ai graffi e protegge lo schermo da piccoli urti e cadute accidentali. Dopo settimane di utilizzo, non presenta segni di usura.🔹 Trasparenza HD: la pellicola è completamente invisibile, senza alterare i colori o la luminosità del display.🔹 Sensibilità touch perfetta: nessun ritardo nei comandi, supporta il Face ID e i gesti senza problemi.Durata e compatibilità con le coverIl vetro è leggermente più piccolo dello schermo per adattarsi senza sollevamenti anche con cover spesse. Questo evita il fastidioso problema del sollevamento ai bordi che capita con altre pellicole.Dopo diverse settimane di utilizzo, la protezione è ancora perfetta e il vetro non ha mostrato segni di scheggiature o crepe, anche dopo qualche caduta accidentale.Conclusione – Un acquisto consigliatissimo!Il vetro temperato NEW’C per iPhone 15/16 è una scelta eccellente per chi cerca massima protezione, facilità di installazione e ottima qualità a un prezzo competitivo.✅ PRO:✔️ Strumento di allineamento incluso – installazione semplice e precisa✔️ Trasparenza cristallina e nessuna alterazione del display✔️ Sensibilità touch perfetta, compatibile con Face ID e gesti✔️ Resistente a graffi e piccoli urti✔️ Ottima compatibilità con le cover❌ CONTRO:❌ Non copre fino ai bordi curvi (ma questo lo rende compatibile con le custodie)⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5 – Un vetro temperato di qualità eccellente, adatto a chi vuole protezione e facilità d’uso. Super consigliato!

Reviewer: Paolo

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Schermo del tuo iPhone al sicuro con queste fantastiche pellicole

Review: Protezione schermo top per il mio iPhone 12 Pro Max!Ho acquistato questo pacchetto da 3 pellicole protettive NEW’C per il mio iPhone 12 Pro Max e sono rimasto estremamente soddisfatto della qualità e della facilità di applicazione.La confezione include tutto il necessario per un’applicazione perfetta e senza bolle: le pellicole, le salviettine umide e asciutte, e gli adesivi per rimuovere la polvere. L’applicazione è stata davvero semplice e veloce, al primo tentativo non si è formata nemmeno una bolla!La trasparenza delle pellicole è eccezionale, non alterano minimamente la nitidezza e la luminosità dello schermo del mio iPhone. La risposta al tocco rimane perfetta, come se non ci fosse alcuna pellicola.Sono rimasto particolarmente colpito dalla durezza 9H, che offre una protezione eccellente contro graffi e urti accidentali. Mi sento molto più tranquillo sapendo che lo schermo del mio costoso iPhone è ben protetto.Un altro aspetto positivo è il rivestimento oleorepellente e anti-impronta, che mantiene lo schermo pulito e senza fastidiose ditate. La pulizia è un gioco da ragazzi, basta una semplice passata.Considerando il prezzo conveniente per un pacchetto da 3 pellicole di questa qualità, non posso che consigliarle vivamente a chiunque possieda un iPhone 12 Pro Max e voglia proteggerlo al meglio senza compromettere la qualità visiva e la reattività del touchscreen. Cinque stelle meritatissime!

Reviewer: MC

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: NEW’C Vetro Temperato per iPhone 14 Pro – Ottima protezione, ma qualche difetto negli accessori

Review: Ho acquistato questo set da 3 pellicole in vetro temperato per proteggere il mio iPhone 14 Pro, e nel complesso è un buon prodotto, con qualche piccolo dettaglio da migliorare.Punti di forza:✅ Protezione eccellente – Il vetro temperato 9H offre un’ottima resistenza ai graffi e agli urti, garantendo una protezione efficace per lo schermo.✅ Trasparenza e sensibilità al tocco perfette – Una volta applicata, la pellicola è praticamente invisibile e non altera né i colori né la reattività del touchscreen.✅ Senza bolle e facile da applicare – Se applicata con attenzione, l’installazione risulta semplice e senza fastidiose bolle d’aria.✅ Confezione con 3 pezzi – Un ottimo valore aggiunto! Se una pellicola si rovina, ce ne sono altre due di scorta.Aspetti migliorabili:🔸 Gli accessori per l’installazione sono di scarsa qualità – I panni per la pulizia non rimuovono bene la polvere, e la salvietta umida lascia aloni. Consiglio di usare un panno in microfibra migliore per una pulizia più efficace prima dell’applicazione.🔸 Mancanza di un telaio guida – Per chi non è pratico nell’applicare le pellicole, un telaio guida avrebbe reso il processo ancora più preciso e veloce.Conclusione:Il NEW’C Vetro Temperato per iPhone 14 Pro è una protezione affidabile, resistente e conveniente, con un’applicazione abbastanza semplice. Peccato per la qualità degli accessori inclusi, che potevano essere migliori, ma con un po’ di attenzione nell’installazione, il risultato finale è ottimo.

Reviewer: Bonnie

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Vetro protettivo

Review: Kit di 3 vetri protettivi per display. La confezione arriva con tutto l’occorrente per l’applicazione, salviette per pulire lo schermo, adesivi per togliere eventuali granelli di polvere, ma la chicca è una cornice che applicata sullo schermo ti dà la possibilità di applicare il vetro perfettamente centrato sullo schermo. Il vetro inoltre è anti impronte,e molto resistente. Consigliato

Reviewer: Armin

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Ich brauchte Hartglas für den Bildschirm meines Telefons. Auf Empfehlung meines Freundes, der dieses Produkt schon einmal gekauft hatte und zufrieden war, habe ich es auch gekauft. Es ist einfach zu installieren und ich empfehle es

Reviewer: Donna Robinson

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Really pleased with this 3-pack of glass screen protectors. They were easy to apply with no bubbles, and they fit my phone screen perfectly. The quality is excellent — strong, clear, and responsive to touch.I’ve already dropped my phone once and the protector took the hit without any damage to the actual screen.

Reviewer: 斉藤アキオ

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Excellent

Reviewer: Thord L.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Bra beskrivning och enkelt montage.

Reviewer: Nick

Rating: 2,0 su 5 stelle

Title:

Review: Unfortunately, as someone else mentioned, it’s too small for an iPhone 16. Normally, they’re a bit smaller so you can easily fit a case, but the unprotected space is quite large* for a phone. To give you an idea, in the iPhone 16 it covers almost only the illuminated portion of the screen, not the black frames, which still need protection because they’re part of the screen’s glass. Regarding the application, for the first time ever, I’ve have bubbles. They’re supposed to disappear within a day. We’ll see if that’s the case. This is one of the affordable options, and you’ll notice it—you get what you pay for.