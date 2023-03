NEW’C 3 Pezzi, Vetro Temperato per iPhone 11 PRO e iPhone X e iPhone XS, Pellicola Prottetiva Anti Graffio, Anti-Impronte, Senza Bolle, Durezza 9H, 0,33mm Ultra Trasparente, Ultra Resistente

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 15.49 x 14.73 x 0.03 cm; 20 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 maggio 2019Produttore ‏ : ‎ NEW’CASIN ‏ : ‎ B07BPT5HHHNumero modello articolo ‏ : ‎ p3-ipxPaese di origine ‏ : ‎ Cina

La Pellicola Protettiva offre la massima protezione per il touchscreen iPhone 11 PRO e iPhone X e iPhone XS. Lo spazio tra iPhone 11 PRO, iPhone X, iPhone XS e la protezione per lo schermo consente lo spazio adeguato per l’installazione della maggior parte delle custodie del telefono.

Nota: questo perché lo schermo di iPhone 11 Pro, iPhone X e iPhone XS (5.8) ha i bordi curvi, quindi la protezione non copre completamente lo schermo, ma solo l’area piatta.

Realizzato con vetro temperato premium di alta qualità da 0,33 mm con bordi arrotondati.Durezza estremamente elevata: resiste ai graffi fino a 9H (più duro di un coltello)

Alta risposta e alta trasparenza Senza polvere, senza impronte digitali, con una sola spinta, installazione super facile, senza bolle

NEW’C Vetro temperato iPhone 11 PRO e iPhone X e iPhone XS, tocco delicato: rivestito sul retro con un solido adesivo in silicone che semplifica l’installazione e fissa saldamente il film in modo da non compromettere la sensibilità del touchscreen