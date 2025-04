NEW’C 2 x Pellicole in Vetro Temperato per iPhone 16 (6,1 pollici) e 2 x Pellicole Protettive per la Fotocamera Posteriore – Ultra Resistente con Strumento di Installazione Facile Inclusa

7,95€

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,19 x 6,56 x 1,27 cm; 60 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 ottobre 2024

Produttore ‏ : ‎ NEW’C

ASIN ‏ : ‎ B0DJSYX4JG

Numero modello articolo ‏ : ‎ lot-4-IP16

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

ATTENZIONE: Non compatibile con iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max

Contenuto: 2 protezioni per lo schermo in vetro temperato e 2 protezioni per l’obiettivo della fotocamera per iPhone 16 (6,1 pollici)e uno strumento di installazione facile. Doppia protezione anteriore e posteriore per il telefono

Realizzato in vetro temperato premium di alta qualità con uno spessore di 0,33 mm con bordi arrotondati. Soluzione anti-rottura ideale: durezza estremamente elevata, protegge lo schermo del telefono da urti e danni accidentali.

Oleofobico: ha un rivestimento oleorepellente che previene le impronte digitali e altri contaminanti e rende il film facile da pulire.

NEW’C Pellicola salvaschermo in vetro temperato per iPhone 16 (6,1 pollici). Tocco delicato: è rivestita sul retro con un forte adesivo siliconico che ne facilita l’installazione e fissa saldamente la pellicola per non intaccare la sensibilità del touch screen. Senza polvere nessuna impronta digitale un pulsante troppo facile installazione senza bolle.