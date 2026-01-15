New York: Hochul vuole azioni legali contro agenti ICE

Il governatore di New York, Kathy Hochul, sostiene la legislazione che consentirebbe ai residenti dello stato di citare in giudizio gli agenti dell’ICE per aver violato i loro diritti costituzionali. Durante il suo discorso sullo stato dello Stato, la governatrice ha dichiarato di voler consentire ai newyorkesi di “ritenere gli agenti dell’ICE responsabili in tribunale quando agiscono al di fuori dell’ambito delle loro funzioni”.

Hochul ha sottolineato che ciò non interferisce con l’applicazione della legge o con la sicurezza pubblica, ma afferma semplicemente una verità fondamentale: il potere non giustifica gli abusi. Se i diritti costituzionali di qualcuno vengono violati nello stato di New York, la governatrice ritiene che meritino il loro giorno in tribunale.

La legislazione è stata proposta l’anno scorso dai senatori Brad Hoylman-Sigal e Micah Lasher, che hanno presentato misure per consentire ai privati cittadini di intentare azioni legali contro funzionari federali che violano i loro diritti costituzionali. La proposta di Lasher cita il Titolo 42, Sezione 1983 del Codice degli Stati Uniti, che consente alle persone di citare in giudizio funzionari statali e locali per aver violato i loro diritti.

Hochul ha anche proposto altre barriere all’immigrazione, tra cui una misura per richiedere mandati giudiziari prima che l’ICE possa condurre raid in luoghi sensibili come scuole, chiese e ospedali. Inoltre, ha annunciato che New York “non consentirà l’uso di risorse statali per assistere nelle incursioni federali sull’immigrazione contro persone che non hanno commesso crimini gravi”.

Il dibattito si è intensificato dopo un recente incidente a Minneapolis, dove una cittadina statunitense è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un agente dell’ICE durante un’azione di polizia. Sono seguite proteste in numerose città e democratici e residenti locali hanno condannato la sparatoria e sollecitato accuse contro l’agente. La portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, Tricia McLaughlin, ha affermato che Hochul “continua a denigrare le forze dell’ordine che stanno semplicemente facendo rispettare lo stato di diritto e stanno mettendo a rischio la propria vita per rimuovere i criminali violenti da New York”.