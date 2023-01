New Orleans Funky Town in concerto a Roma

Le nuove sonorità della band

New Orleans Funky Town

a Roma per il primo concerto in programma sabato 14 gennaio al Cotton Club. Un interessante ed originale progetto musicale che prevede la rielaborazione sia armonica che rimica dei brani americani dei primi anni del ‘900 ed in particolare quelli portati al successo dai grandi della musica jazz: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae, Louis Armstrong e Sarah Vaughan. Dal soul, al blues, al funk e latin sono gli stili che la band propone e che, insieme alle note storiche e curiosità di ogni brano, sono le basi di un concerto coinvolgente ed intenso.