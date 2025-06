New Music Friday: Scopri i Nuovi Talenti e Ritorni!

Il 27 giugno 2025 segna il “New Music Friday” con un mix di generazioni e generi. Ritornano Orietta Berti e Fabio Rovazzi con il brano “Cabaret”. Artisti emergenti come Komar, PIKKOLOMINI e Teto D’Aprile si fanno notare tra pop, rap e ironia. Altre uscite includono Gabry Marco con “Stanotte non ci importa”, il duo Luca Blindo & Lord Bart, e il progetto Nara con “Essere migliore”. La settimana inizia con Denny Music che presenta “Scintille”, disponibile in radio da martedì. È disponibile una selezione editoriale per non perdere nessuna novità musicale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.allmusicitalia.it