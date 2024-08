New Martina lancia una linea di borse e interviene Selvaggia Lucarelli

Tra le tante star di TikTok che in questi anni hanno fatto fortuna grazie al social cinese c’è anche New Martina. La ragazza napoletana è diventata nota per le pellicole e i vetri protettivi che applica sui cellulari e negli ultimi mesi ha aperto diversi punti vendita in tutta Italia (per l’inaugurazione dello shop di Palermo si sono presentate 4.000 persone, causando tre ore di fila). Non solo telefoni e accessori, adesso la giovane tiktoker è passata anche ad altri business. New Martina infatti ha lanciato la sua personale linea di borse, ma quello che ha fatto nascere una polemica è stato il video con cui ha presentato questa novità.

“Se potessi parlare di un oggetto che ha sempre fatto parte della mia vita, parlerei della borsa. Pensateci, la borsa è sempre stata presente, fin da quando eravamo bambine. Da piccole dovevamo già avere la borsa perché il nostro idolo era nostra madre, nostra madre aveva la borsa e quindi dovevamo averla anche noi. Infatti la borsa ha sempre fatto parte della mia vita, quando ero quella ragazza che piangeva tutti i giorni perché non sapeva chi voleva essere. La borsa era con me quando quella mattina mi sono svegliata con la forza di abbattere quel muro e di dimostrare a tutti chi sono e quanto valgo. E la borsa c’era quando c’era quella fila lunghissima fuori dal negozio che mi ha cambiato la vita, quando uscivo con il ragazzo che mi ha fatto innamorare e con quello che mi ha spezzato il cuore. Ogni borsa racconta una storia su di noi. Voglio che questa siate libere di indossarla tutte, questo progetto rappresenta tutte noi. Supportatemi perché anche io sono come voi, lanciamo il messaggio che la donna va rispettata e che è indipendente. Voi avete bisogno di queste borse perché sono fatte di vari modelli adatti a tutte voi. Vera pelle per soli 69 Euro”.

New Martina vende borse e tira in ballo il rispetto per le donne.

Non solo migliaia di utenti, del bislacco messaggio della tiktoker si è occupata anche Selvaggia Lucarelli: “Ha fatto milioni vendendo pellicole per i telefonini ed altri accessori. Brava. Passo successivo: non accontentarsi di fare soldi e basta. No. Bisogna far finta che dietro a un’operazione commerciale ci sia un qualche significato nobile: la forza delle donne. ‘Io sono come voi’. Sempre stesso schema. Che noia“.

Selvaggia ha ragione da vendere. Passi la storiella sull’importanza della borsa nella vita di una donna (anche se ormai le borse le usano tutti), ma sarebbe stato meglio evitare di accostare temi sociali ad una pura operazione commerciale.